Felicidades, Presidenta, por defender a México

elicito a la presidenta Claudia Sheinbaum por su acertada defensa de la soberanía nacional y los intereses del pueblo de México ante las amenazas de Donald Trump.

La estrategia de negociación en lugar de confrontación con Estados Unidos es el camino a consolidar, teniendo como base un principio básico, la reciprocidad: Como me trates te trato.

El talón de Aquiles de Trump es el no espantar con los amagos que hace, sino, por el contrario, fomentar el patriotismo, el respeto a la Constitución y la práctica de nuestros principios de política exterior.

Después de todo, nuestro país cuenta con poderosos aliados en Estados Unidos; por ejemplo, estados cuyo comercio con México es palanca fundamental de desarrollo, como son los casos de California y Texas, y también de organismos empresariales cuyos negocios se verían seriamente dañados por la imposición de aranceles, especialmente si el gobierno de Sheinbaum responde con medidas recíprocas.

Adelante, Presidenta, cuenta usted con el apoyo de una sólida mayoría popular, incluida la de la nación mexicana en el extranjero.

Primitivo Rodríguez Oceguera

Población civil, la más afectada ante la captura de El Mayo

El problema de la forma en que aprehendieron a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadunidenses es que ésta se convierta en el modus operandi de las agencias antidrogas estadunidenses y pululen en todo el país agentes encubiertos, cuyo espionaje no siempre se trate de una lucha antidrogas. Estos criminales que dirigen los cárteles deben ser juzgados en nuestro país y sus fortunas recuperadas por el Estado mexicano para reparar todo el daño que han provocado, los miles de muertos, de desaparecidos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos con la información de los testigos protegidos? La captura de El Mayo no acabó con el narcotráfico, sólo desató una guerra entre cárteles donde la población civil es la más afectada.

Emilio Vivar Ocampo

Respuesta ante el intento de chantaje de Ismael Zambada

Ante las amenazas del abogado de Ismael El Mayo Zambada pidiendo su repatriación me parecen muy acertadas las palabras de nuestra Presidenta de que aquí no se protege a delincuentes. Pienso que es una magnífica respuesta ante el chantaje. El pueblo de México sabe la verdad y respalda a su mandataria; o sea, dicho en otras palabras: que El Mayo hable cuanto quiera y se defienda solo de los cargos que enfrenta, la justicia siempre está a favor de la verdad y es la que finalmente pondrá las cosas en claro. Así lo esperamos todos los mexicanos.

Benjamín Cortés V.

En el cumpleaños 82 de George Harrison, Here Comes The Sun

Hace exactamente 82 años, el 25 de febrero de 1943, nació George Harrison en Liverpool, Inglaterra, el más joven de cuatro hermanos de una familia encabezada por Harold Harrison y su esposa, Louise. Tuvo una hermana, Louise, y dos hermanos, Harry y Peter. Su padre era conductor de autobús y la madre asistente en un almacén en Liverpool.

Aunque el combo universal de Lennon-McCartney compuso la mayoría de las canciones de The Beatles, sus discos generalmente incluyen al menos una de las composiciones de George. Fue el beatle que más veces habló en términos espirituales de su experiencia con el LSD. Una de las melodías donde expresa sus sentimientos y reflexiones acerca del ácido es la hermosa It’s All Too Much. Grabada originalmente en 1967, antes del lanzamiento del mítico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, fue dada a conocer en el álbum Yellow Submarine el 13 de enero de 1969.