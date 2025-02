La inusual demanda de Musk encontró resistencia de varias agencias claves lideradas por personas leales al presidente –como la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el Pentágono– que dijeron a sus empleados que no acataran la orden. Legisladores de ambos partidos afirmaron que la exigencia de Musk podría ser ilegal, y abogados de trabajadores aseguraron en una demanda presentada en California que la orden viola la ley, indicó Ap.

La versión, que no fue confirmada oficialmente al cierre de esta edición, se conoció semanas después de que las autoridades se apresuraron a habilitar alojamientos adicionales para inmigrantes en esa polémica base, donde Trump anunció que podrían ser recluidos hasta 30 mil indocumentados.

Atlanta. El gobierno del presidente Donald Trump detuvo las acciones para ubicar a inmigrantes en estructuras de tiendas de campaña construidas en la bahía de Guantánamo, Cuba, en medio de preocupaciones de que las instalaciones emergentes no cumplen con los estándares de detención, pues carecen de aire acondicionado o electricidad, señalaron a CNN un funcionario estadunidense y una fuente familiarizada con el asunto.

Ap, Reuters y The Independent

Trump pidió el fin de semana a Musk que fuera más agresivo en su cruzada de recorte de gastos del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, y publicó un meme en redes sociales burlándose de los empleados federales que lloraron por Trump y Elon .

El equipo de Musk envió un correo electrónico a cientos de miles de empleados federales el sábado en el que les dio unas 48 horas para informar sobre cinco cosas específicas que hubieran logrado la semana pasada. En un mensaje separado en X, Musk dijo que cualquier empleado que no respondiera antes del plazo –a las 11:59 pm del lunes– perdería su trabajo.

Ap y la Casa Blanca

El juez federal Trevor N. McFadden se negó a ordenar de momento a la Casa Blanca que restablezca el acceso de la agencia The Associated Press (Ap) a los eventos de Trump al señalar que la agencia de noticias demostró haber sufrido un daño irreparable. Sin embargo, instó al gobierno a reconsiderar la prohibición que implementó hace dos semanas, en represalia por seguir refiriéndose al Golfo de México y no Golfo de América y señaló que su decisión es temporal y se requiere más análisis antes de emitir un fallo.