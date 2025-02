Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2025, p. 19

Miami. Una agrupación prominente con sede en Estados Unidos está instando a la Corte Penal Internacional a entablar un proceso judicial contra el ex presidente Joe Biden, su secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, por apoyar y ser cómplices de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de Israel en Gaza.

En un documento de 172 páginas enviado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, la agrupación Democracy in the Arab Word (DAWN) llama a una investigación y enjuiciamiento de los tres ex altos funcionarios estadunidenses bajo el artículo 25(3)© y (d) del Estatuto de Roma, por complicidad y contribuir intencionalmente con los delitos.

Hay bases sólidas para investigar a Joe Biden, Antony Blinken y Lloyd Austin por complicidad en los crímenes de Israel , afirmó Reed Brody, integrante de la junta directiva de DAWN, abogado veterano en casos de crímenes de guerra. Las bombas arrojadas sobre hospitales, escuelas y hogares palestinos son estadunidenses, la campaña de asesinato y persecución ha sido realizada con apoyo estadunidense. Funcionarios estadunidenses son conscientes de lo que está haciendo Israel exactamente, y aún así su apoyo nunca cesó .

Brody trabajó anteriormente con el juez español Baltasar Garzón en el exitoso esfuerzo de convencer a la Cámara de los Lores de confirmar la decisión del tribunal británico de ordenar el arresto del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes de guerra.

Aunque Pinochet eventualmente fue regresado a Chile por razones de salud después de 16 meses, su detención en Reino Unidos por crímenes contra la humanidad cometidos en su propio país, y que Chile no solicitó su arresto, marcó un parteaguas en el derecho internacional y en parte es un precedente para este caso.

Ni Estados Unidos ni Israel reconocen la jurisdicción de la CPI, pero ese tribunal sí tiene la tiene sobre Palestina, incluyendo delitos cometidos por extranjeros en ese territorio, sean o no ciudadanos de países que reconocen la CPI. En una conferencia de prensa ayer, Brody señaló que el Estatuto de Roma establece una norma alta para condenar a individuos que han sido cómplices de crímenes de guerra, pero que hay un ejemplo relevante a este caso: el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, está cumpliendo una condena de 50 años en una prisión en Reino Unido por su complicidad en crímenes de guerra perpetrados en el país vecino de Sierra Leona.