▲ Roberta Flack ganó un Grammy en 1973 por la interpretación de Killing Me Softly With His Song. Foto Afp

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2025, p. 7

Nueva York ., Roberta Flack, la cantante y pianista ganadora de un Grammy cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las artistas más destacadas de los años 70 y en una intérprete influyente mucho después, falleció ayer. Tenía 88 años.

La cantante murió en su hogar rodeada de su familia, dijo la publicista Elaine Schock en un comunicado. Flack anunció en 2022 que tenía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que ya no podía cantar.

Falleció en paz, rodeada de su familia , indicó su agente Elaine Schock en un comunicado enviado a la Afp sin citar la causa de su deceso.

Nacida en Carolina del Norte en 1937, Flack fue criada en Arlington, Virginia, en el seno de una familia numerosa y amante del góspel. Estudió piano en su juventud, lo que le permitió ganar una beca para la Universidad de Howard con sólo 15 años.

(Mi padre) encontró un viejo y maloliente piano en un desguace, lo restauró para mí y lo pintó de verde , contó en una entrevista con Forbes en 2021. Era mi primer piano y fue el instrumento en el que encontré mi expresión e inspiración como joven .

También actuó en clubes de Washington, donde fue descubierta por el jazzista Les McCann. A los 32 años firmó un contrato con Atlantic Records.

Poco conocida antes de cumplir 30 años, Flack se convirtió en una estrella de la noche a la mañana luego de que Clint Eastwood utilizara The First Time Ever I Saw Your Face como la banda sonora de una de las escenas de amor más memorables y explícitas del cine, entre el actor y Donna Mills, en su película de 1971 Play Misty for Me. La balada suave, similar a un himno, con el delicado soprano de Flack flotando sobre un lecho de cuerdas suaves y piano encabezó la lista de éxitos pop de Billboard en 1972 y recibió un Grammy por disco del año.

La disquera quería que se volviera a grabar con un ritmo más rápido, pero él dijo que la quería exactamente como estaba , comentó Flack a The Associated Press en 2018. Con la canción como tema de su película, ganó mucha popularidad y luego despegó .

En 1973 igualó ambos logros con Killing Me Softly With His Song, convirtiéndose en la primera artista en ganar Grammy consecutivos por mejor álbum.

Roberta Cleopatra Flack, hija de músicos, nació en Black Mountain, Carolina del Norte, y creció en Arlington, Virginia.