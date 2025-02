Competir con alguien como ella es un gran avance en mi carrera. Si me consideraron es porque he hecho las cosas bien y soy una deportista disciplinada. Aunque Gaby tiene más palmarés internacional que yo, creo que conseguiremos acoplarnos bien. Las próximas semanas nos pondremos de acuerdo para prepararnos rumbo a las Copas del Mundo.

Alejandra no sólo compite desde los 10 metros, también ha conseguido importantes resultados en trampolín de tres, como la plata obtenida hace unos días en el Campeonato Colegial de Estados Unidos donde participó la olímpica Aranza Vázquez.

Me encanta competir en plataforma y saltar desde lo más alto, es una adrenalina que no se compara con nada, pero también he conseguido buenos resultados en tres metros. Las siguientes semanas voy a pensar bien cómo organizar mis próximas competencias , detalló Estudillo, representante de los Longhorns.

La Alejandra pequeña e inexperta que compitió en los olímpicos de París quedó atrás. La nueva versión de la regia tiene objetivos más ambiciosos y nuevas ilusiones, tanto en la modalidad individual como en la sincronizada.