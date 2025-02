De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2025, p. a11

Entre apagones en la Arena GNP, Casper Ruud, segundo sembrado del Abierto Mexicano de Tenis, avanzó a la segunda ronda del torneo al vencer al francés Arthur Rinderknech con parciales de 6-4 y 6-3.

El subcampeón del certamen en 2024 batalló más de lo esperado, ante un adversario que enfrentó el partido sin complejos y puso en apuros al número cinco del mundo.

Afortunadamente pude corregir mi juego porque el inicio del partido no fue el mejor para mí. La falla eléctrica me ayudó a recomponerme y recuperar mi nivel de juego y el control del marcador , dijo Ruud.

Casper inició a un ritmo flojo y perdió su primer servicio. Rinderknech no cedió terreno y se fue al frente 2-0.

El noruego ganó el siguiente juego, pero su adversario no perdió la ventaja y aumentó el marcador a 3-1. El partido fue detenido 10 minutos por la segunda falla eléctrica.

Arthur, de 29 años y número 61 del mundo, llevó a Ruud hasta el 4-4. Sin embargo, el noruego se sobrepuso y terminó por llevarse el parcial 6-4.

El verdadero nivel del finalista de Grand Slams apareció en el segundo set. Aunque el francés mantuvo la presión sobre The Iceman, no logró frenar el juego agresivo y revés del noruego que selló su triunfo con marcador de 6-4 y 6-3.

Estoy muy contento por estar aquí nuevamente tras llegar a la final en 2024. Empecé lento, pero frené a un rival que me puso el juego muy complicado. Vamos a esperar a mi adversario de segunda ronda y descansar mañana , agregó Casper tras una hora y 42 minutos de juego.

Ruud, de 26 años, suma 12 títulos individuales ATP y ha alcanzado finales de Grand Slam en Roland Garros (2022 y 2023) y el Abierto de Estados Unidos 2022. Si bien su mejor rendimiento ha sido en arcilla, su juego ha evolucionado en otras superficies, como lo demostró en la Laver Cup y en su reciente final en Dallas, disputada sobre pista dura.

Me faltó un poco de concentración y tengo que mejorar el resto de la semana si quiero llegar lejos. Para conseguir el título debo eliminar todo aquello que no me deje jugar a mi mejor nivel , finalizó Casper.

El jugador llegó a Acapulco luego de caer ante David Goffin en las semifinales del UTS de Guadalajara.

México es uno de mis lugares favoritos para jugar , finalizó.

En otros resultados Tomas Machac derrotó 6-4, 2-6 y 6-3 a Jakub Mensik, mientras Daniel Altmaier ganó 4-6, 6-4 y 6-3 a Miomir Kecmanovic.

Se presentan Zverev y Pacheco

El alemán Alexander Zverev, segundo del ránking mundial y primer sembrado en Acapulco, debutará hoy ante el italiano Matteo Arnaldi, raqueta 34 del mundo.

El campeón de 2021 llega al puerto después de malas actuaciones en la gira sudamericana, al caer en cuartos de final en Buenos Aires y en Río de Janeiro.

También jugarán su primer partido el estadunidense Tommy Paul y el mexicano Rodrigo Pacheco.

Acapulco es uno de mis torneos favoritos por la calidez de los aficionados. Espero llegar hasta la final porque eso me motivaría para los próximos duelos. El año pasado no me fue bien, espero no se repita , dijo Zverev en el día de medios.

El Abierto Mexicano es un torneo de categoría 500 y reparte un millón 800 mil dólares en premios.