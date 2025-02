Ortiz, a quien apodan El Gato, ya fue notificado del castigo y limitará su participación a los encuentros de Liga Mx y otras confederaciones, en caso de que sea requerido. Para la ronda de partidos correspondientes a la fecha 9 de la fase regular, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol apartó al ex internacional de las designaciones anunciadas de este martes y miércoles. Desde que en octubre el ex futbolista y directivo Juan Manuel Herrera llegó a la dirección general del gremio de silbantes, los procesos de trabajo complicaron la permanencia de instructores, antiguos presidentes y profesionales que aspiraban a dirigir la Copa del Mundo 2026.

Decisiones viscerales y no pensadas

Algunos árbitros no estuvieron de acuerdo en que Armando Archundia se fuera, pero era una decisión tomada. Sólo permaneció más días para calmar las aguas , señala una fuente dentro de la organización, en la que también el chileno Enrique Osses, instructor FIFA, decidió no renovar su contrato para seguir en el cargo. Tal vez yo no fui políticamente correcto en algún momento, pero no me arrepiento. A veces algunos no están preparados para escuchar que una persona exprese sus puntos de vista sobre las situaciones que pueden mejorar , agrega el mundialista en Qatar 2022 Fernando Guerrero, retirado por cuestionar una serie de decisiones viscerales y no pensadas dentro de la comisión.

En enero pasado, todavía con los estragos de la final de vuelta América-Cruz Azul y el penal que valió el campeonato para las Águilas, el duranguense Marco Antonio Ortiz recibió un llamado de atención del organismo al ofrecer una entrevista en la que dio detalles de su decisión y contradijo las versiones que circularon en su contra.

Era penal para el América, éste y el anterior. Ya fueron dos torneos con lo mismo, la misma tendencia. Hay que cambiarle y buscar otro pretexto, otro villano , dijo el silbante. Uno de los ex integrantes del gremio, el ex mundialista Felipe Ramos Rizo, sostiene que el proceder del denominado Gato causó molestia entre los colegiados y una llamada de atención, debido a que en este momento no están preparados para andar ofreciendo entrevistas .