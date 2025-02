Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2025, p. 5

Las obras Red flags, de la ilustradora Mariana Camarena, conocida como Gnomariana, y A través de las grietas, de Pau Izumi, que se presentaron, la primera, este domingo, y la segunda lo hará el 28 de febrero, en la 46 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), reflejan la diversidad de la narrativa gráfica en México.

En entrevista con La Jornada, Gnomariana, autora de la antología de comedia Red flags, compartió su experiencia en la creación de cómics y la importancia de la narrativa visual en la historia. “La narrativa visual es importantísima, ya que se trata de una comedia, y me gusta mucho que mis personajes sean lo más expresivos posibles, sus momentos de angustia, de estrés, de felicidad, de vergüenza.

“Red flags es una comedia muy teatral y no me imagino un mejor medio que el cómic para realizarla. Además, el formato llama la atención porque sólo empleó tres colores: un personaje azul, otro rojo y fondos rosas. Esto me ayudó mucho a agilizar mi flujo de trabajo (y así cumplir con mis entregas de episodios semanales en línea), pero también para que cualquier persona pudiera identificar el cómic de manera rápida y certera.”

La industria la hacemos los independientes

Por su parte, Pau Izumi, en la charla con este diario se refirió a la necesidad de contar una historia y la importancia de la narrativa gráfica en el país. La industria del cómic la hacemos los autores independientes, porque son pocas las editoriales que voltean a ver al cómic nacional y que ofrecen tratos justos. El reto que tenemos es saltar esa barda invisible y llegar a más público. Vamos poco a poco .

Ambas autoras coinciden en la importancia de la narrativa gráfica como medio para la creatividad y la reflexión. Es un medio que se adapta; considero que cualquiera puede hacer un cómic , agregó Pau Izumi.

Sobre su incursión en la novela gráfica, Gnomariana explica que siempre le ha gustado leer y dibujar.

Siento que las novelas gráficas son la perfecta fusión de ambos. Las historias son maneras importantes de aprender y generar empatía, porque mientras lees algo, estás de alguna forma viviendo lo mismo que los personajes. El mundo de los cómics es hermoso y espero poder transmitir el entusiasmo que me genera hacia otras personas, o simplemente hacerlas reír.

A propósito de Red flags, cuyos episodios se pueden leer de manera gratuita en el sitio web https://gomic.eu/detalles/red-flags/, la autora comentó: “son relatos breves de amor tóxico y citas incómodas entre parejas; desde luego, la historia está inspirada en mis malas experiencias, de las cuales ahora puedo reír, pero que en algún momento me dolieron como una lombriz a la que le echan un kilo de sal encima, pero, ¿para qué ir a terapia, si lo puedo hacer cómic, ¿no?