Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2025, p. 3

Madrid. La fotógrafa japonesa Sakiko Nomura sostiene que ella refleja la realidad tal como es . En sus imágenes, la oscuridad tiene miles de matices; las miradas, decenas de evocaciones, y las sombras, siempre presentes, ya sea las de las flores, los cuerpos desnudos o las habitaciones de hotel solitarias y desvencijadas, miles de lecturas posibles.

La Fundación Mapfre de Madrid inauguró la exposición Tierna es la noche, la primera gran retrospectiva en Europa de una de las fotógrafas más enigmáticas de la cultura japonesa actual.

Nomura, nacida en Yamaguchi en 1967, adoptó desde joven una trayectoria heterodoxa; tras sus primeros experimentos con la cámara, decidió convertirse en la asistente de una de las grandes figuras de la fotografía japonesa, Noboyoshi Araki, muy conocido por sus reportajes en los que muestra la sordidez y la violencia de los cuartos de hotel de las prostitutas de Tokio. Con él trabajó 20 años, tiempo en el que además de formarse fue descubriendo su mirada, su forma de retratar esa realidad .

En un breve encuentro con medios de comunicación en Madrid, Nomura intentó descifrar las claves de su fotografía, de esos matices de la oscuridad, de esos personajes solitarios que casi siempre aparecen con mirada melancólica, de esos paisajes urbanos que inquietan por su silencio espectral.

Yo simplemente retrato la realidad tal como es. Quienes aparecen son personas con las que he mantenido comunicación, contacto; hay una historia detrás. No hago fotografías de desnudos masculinos por una idea preconcebida de ruptura o innovación , explicó Nomura, a quien de forma involuntaria han llamado en muchas publicaciones la fotógrafa de los desnudos masculinos , definición que no le gusta ni le parece ajustada a su trabajo.

Las fotografías son oscuras, con grano, incluso borrosas; muestran un mundo de sombras ambiguas y misteriosas, que, sin embargo, son también celebratorias.

Un significativo viaje a Granada