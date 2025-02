Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 25 de febrero de 2025, p. 2

El libro Yaquis: La resistencia imbatible está lleno de demandas legítimas de personas de los ocho pueblos que han luchado por los recursos naturales y por su cultura ; para ellas, tener un río es determinante para la existencia de esa nación originaria asentada en Sonora, sostuvo su autora, la periodista Daliri Oropeza.

La también fotógrafa refirió a La Jornada que las autoridades tradicionales yaquis afirman que “el venado tiene sed; o sea, ese animal sagrado que baila con tambores de agua, cuyo significado es el corazón de la tierra y de los seres vivos. Dicen: ‘¿cómo va a bailar el venado si no tiene su agua del río?’”

Oropeza contó que quienes están batallando por el flujo hídrico son también los que están luchando por la lengua y por que no se pierdan las tradiciones de la Cuaresma o los rituales sagrados, como las danzas del Venado y del Coyote .

El volumen, que será presentado el 13 de marzo en la Fundación Rosa Luxemburgo, amplía la documentación que realizó Oropeza del rescate de la Danza del Coyote (La Jornada, 14/11/24), y se vincula con la lucha por la defensa del agua y de la cosmogonía yaqui.

La periodista expuso que, culturalmente, el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui les falló, porque ahora nada más queda una persona que sabe danzar, ninguno de los ocho pueblos tiene agua y no hay modo de que las personas tengan los recursos suficientes para quedarse a ejercer su cultura. Tienen que salir a trabajar, a buscar la vida y pozos .

Alertó que “hay una urgencia para restablecer las dinámicas de la tribu a través del río, que es el que marca o delimita su cultura, la entreteje, como si fuera esa conexión de los pueblos que están luchando por el líquido.

Los problemas que mayormente hay en la tribu, incluso con el Plan de Justicia, son de tierra y agua, porque ésta no les ha llegado. Se supone que inauguraron un acueducto, pero no está activo, ni el distrito, y los yaquis no tienen agua.

Daliri Oropeza remarcó que el tema del líquido atraviesa de lo cultural a lo político; eso trata de narrar este libro, que está basado en la cultura, que busca su historia, pero también está cargado de potencial político, porque documenta promesas sobre recursos esenciales .

Relató que la lucha yaqui ha sido paralela a la pelea por el río. “Verlo seco es una cuestión de vida para los yaquis, porque lo tienen no sólo por su cosmoexistencia, sino por sus plantas medicinales y sus caminos trazados a través de él.