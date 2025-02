La derecha y ultraderecha se están instalando en el mundo. Si había alguna duda sobre si se trata de un nacionalismo fascistoide, los ademanes de algunos de los participantes en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) las disiparon. Steve Bannon, Elon Musk y Eduardo Verástegui hicieron el saludo alusivo a la ideología nazi. Es cierto que la historia no se repite; sin embargo, sí hay muchas similitudes, con lo vivido en momentos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, y no hay que olvidar que conocerla es indispensable para tratar de no caer en los mismos errores. Uno fue el terror que los líderes ­europeos tenían a Hitler, lo que impidió que le pusieran freno cuando los datos indicaban claramente sus afanes de expansión imperialista. Cuando decidieron detenerlo fue muy tarde. Se desató el horror que, en gran parte, marcó el devenir de la historia del siglo XX y el actual. Es decir, a pesar de conformarse diversos organismos internacionales cuyo objetivo era resolver los conflictos internacionales a través de la diplomacia y el diálogo, hemos visto su poquísima efectividad. Esto se debe a que quienes vencieron fueron los imperialismos y colonialismos, mismos que siguen imponiendo sus intereses en las relaciones internacionales. Por ejemplo, en estos momentos no hay organismo que valga para impedir que Israel siga llevando a cabo un genocidio contra los palestinos gracias al apoyo de su cómplice, Estados Unidos, y países europeos que siguen enviando armas y apoyando a Benjamin Netanyahu en su genocidio.

Enfrentar estos enormes desafíos exige la conformación un nuevo orden mundial. Los países del sur global deben unir sus potencialidades y buscar formas de integración que no limiten su independencia ni soberanía en los marcos de cooperación y solidaridad. Es posible que el BRICS, que busca desarrollar una plataforma multilateral de pagos digitales, que promueven un mundo multipolar respetuoso de los derechos humanos, la diversificación de los socios comerciales y el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, pueda ser una plataforma de avanzada. Y para nuestro continente, urge la integración latinoamericana, que permita salir de la dependencia y subordinación, pero sobre todo para hacer efectivo el derecho al desarrollo que permita para siempre revertir la tendencia migratoria forzada y absorber a la poblaciones en condiciones de vida digna y creativa.