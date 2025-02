Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 24 de febrero de 2025, p. 15

Tenemos enfrente el riesgo de una nueva pandemia entre humanos más grave que el covid-19. Se trata de la influenza H5N1, debido a la mortalidad que podría causar este virus que originalmente sólo lo contraían las aves, alertó el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (Puiree) de la UNAM, Samuel Ponce de León Rosales.

Es crítico que este posible riesgo esté fuera del foco de los intereses del mundo, ya que se sabe que este tipo de influenza ya no sólo se contagia entres aves, sino que en marzo de 2024 se reportaron casos en ganado bovino que a través de su leche han contagiado a otras especies, por lo que es necesario que investigadores y médicos vayan delineando planes de bioseguridad, a fin de que no cause muertes masivas entre humanos, advirtió el académico en el seminario Influenza H5N1: ¿El inicio de una nueva pandemia? Retos, avances y estrategias ante una amenaza global .

Es preocupante que el virus de influenza es un maestro del disfraz evolutivo y por ello, es necesario establecer estrategias ante una posible situación de contagio entre humanos, aseveró el científico del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, Celso Ramos García.

Si este virus muta, podría llegar al humano, de modo que representa un riesgo al que debemos estar alertas, porque cambia constantemente, por lo que debemos estar preparados y prevenidos para evitar que pudiera generar una nueva pandemia , aseveró el académico.

A su vez, el profesor de la Facultad de Ciencias, José Campillo Balderas, subrayó que el virus de la influenza aviar puede tener mutaciones que den lugar a un nuevo subtipo viral que por primera vez afecte a los seres humanos.