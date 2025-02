De ser aprobado el proyecto, se daría revés a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión, que en calidad de autoridades responsables, defendieron la reforma en el juicio al señalar que Walmart, la quejosa, carece de interés jurídico al no ser parte del sector al que va dirigida la norma, ni tiene un derecho subjetivo constitucionalmente tutelado , que los actos reclamados no afectan los intereses jurídicos de la quejosa al no ser el consumidor final … y porque tiene el carácter sólo de retenedor del impuesto y no de causante del mismo .

Walmart inició el juicio de amparo contra la reforma el 21 de enero de 2022, a 20 días de su entrada en vigor. La enmienda fue promovida por diversos sectores sociales, organizaciones civiles y movimientos feministas.

El juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México conoció del asunto y el 14 de julio de 2023 sobreseyó el juicio, al considerar que no acredita el acto de aplicación en su perjuicio, por lo que no se afecta su esfera jurídica.

Inconforme, la empresa interpuso un recurso de revisión ante el vigésimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual resolvió el 19 de junio de 2024 dar parcialmente la razón al juez de primera instancia sobre otros actos reclamados de la reforma de 2021, pero revocó el sobreseimiento al pedir que sea la Corte la que resuelva sobre la constitucionalidad de dicha norma.