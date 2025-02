H

ay paralelismos históricos que parecen forzados, y otros que son inevitables. Así se escuchó el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Alemania, en el que advirtió a Europa que el enemigo no es Rusia, ni mucho menos China, sino el enemigo interno , refiriéndose a los inmigrantes. No se quedó en esa frase. Vance también defendió el derecho de los partidos de ultraderecha de ocupar espacios de representación, y condenó el que se les censurara. Como si la sombra del nazismo se hubiera difuminado con los años. Como si no fuera Múnich, precisamente Múnich, la que hace un siglo contemplaba el surgimiento de un movimiento político que le habló a los alemanes humillados en el Tratado de Versalles y les presentó una nueva causa en común: el enemigo interno.

Una sucesión de casualidades deja de serlo. El saludo fascista de Elon Musk, el discurso venenoso de Vance, el nuevo saludo fascista de Steve Bannon apenas hace unos días, y la retórica de sociedades idílicas (y blancas) siendo atacadas por el inmigrante latino o africano, se están colocando al centro de la agenda global. La ultraderecha avanza. Quien no quiera verlo, se está perdiendo de los nuevos y peligrosos años 20 del siglo XXI.

¿Qué implicó entonces y qué implica ahora? Hace un siglo llevó al mundo a la peor catástrofe conocida y al intento sistemático de la aniquilación del pueblo judío europeo. Hoy, implica el endurecimiento de los gobiernos frente a quienes, movidos por una necesidad económica, o de fuga ante la violencia, buscan llegar a Europa o a Estados Unidos de Norteamérica. Implica un retroceso en materia de derechos sociales, que nos regresa a los años 50.