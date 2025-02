Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 24 de febrero de 2025, p. 7

En las ciencias exactas, como en otros campos del conocimiento, “si queremos abrir más espacios a mujeres y jóvenes investigadoras, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las palabras ‘no se puede’ ‘no puedes’ o ‘no puedo’”, afirma la doctora Issis Claudette Romero Ibarra, experta en ciencias químicas e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel II.

Coordinadora de los laboratorios de Síntesis Química y del grupo de investigación de Materiales Avanzados y Tecnologías para Energía y Medioambiente (Matea) de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita), del Instituto Politécnico Nacional, con una larga experiencia en el desarrollo de proyecto innovadores, reconoce que en sus años de formación enfrentó estereotipos de género.

En entrevista con La Jornada narra: a mí me tocaron profesores que eran ingenieros químicos de esos que iban a las plataformas petroleras para desarrollar la petroquímica. Y en aquellos tiempos todavía estaban el prejuicio y los tabúes de que las mujeres no se pueden subir a un barco o de que no pueden entrar a las minas .

Esos micromachismos, afirma, aun hoy responden a roles de género. “En mis años de estudiante me tocó escuchar comentarios como: ‘¿para qué estudian un posgrado?, mejor váyanse a casa a cuidar hijos y lavar trastes’. Me tocaron preguntas directas como: ‘¿qué ha-ces aquí?’

–Como joven estudiante, ¿cómo afrontó esos desafíos y estereotipos de género?

–Algo que a mí me impulsó fue demostrar no sólo el qué hago ahí, sino qué tengo que aprender para saber, pero también para estar arriba de esa demostración; es decir, si escucho: ‘demuestra por qué estás aquí’, pues no sólo tengo que hacer bien el trabajo, lo tengo que hacer mejor para que realmente se den cuenta del potencial de una mujer. Y creo que eso hicimos muchas chicas de mi generación en aquel momento.

“Hoy, afortunadamente, las cosas han cambiado, y en muchas esferas es muy mal visto hacer este tipo de comentarios, pero hace falta impulsar más la igualdad de género. Por eso formo parte de la Red Sembrando Conciencias, que agrupa a científicas mexicanas que hemos sido reconocidas con el premio L’Oreal-Unesco-AMC, quienes decidimos unirnos un día, justamente para impulsar a niñas y jóvenes a seguir este camino de las carreras STEM (aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas)”.

Romero Ibarra, quien se formó como química en la Universidad Nacional Autónoma de México, e inició su carrera profesional con el estudio de compuestos orgánicos con posible actividad farmacológica, para después continuar con el desarrollo de nuevos materiales con propiedades mecánicas novedosas basadas en la nanotecnología, destaca la importancia de formar a jóvenes investigadores y especialistas que afronten los desafíos actuales, entre ellos, la contaminación del agua.

Con una trayectoria que le ha merecido recibir diversos premios y reconocimientos, entre ellos el de fomento al patentamiento por el desarrollo de nanocompuestos poliméricos con potencial para el desarrollo de prótesis, incluidos válvulas cardíacas y catéteres con alto grado de flexibilidad, señala que su desarrollo académico la ha llevado a trabajar con equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, incluida la Universidad Autónoma Metropolitana, donde trabajó con materiales catódicos empleados en baterías.