De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de febrero de 2025, p. 6

El senador Alejandro Murat defendió su afiliación al partido Morena y pidió a quienes lo juzgan no tener la piel delgada.

Antes de participar en la llamada Cabalgata por la Paz, realizada en Tabasco, el ex gobernador oaxaqueño celebró que haya diálogo entre los partidos porque eso hace que la democracia fluya. Hay que debatir de frente , subrayó.