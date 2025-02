Migrantes venezolanos varados en el país tras la cancelación de la herramienta CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos recolectan todos los jueves alimentos en los pasillos de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México. Los alimentos donados son para la Casa del Migrante Arcángel Rafael, en Iztapalapa, donde se refugian. La mayoría de los productos acumulados y que no se vendieron están en buenas condiciones para consumo humano.

Un locatario me dijo que apoyan la causa no porque sean migrantes o trabajen en la Central de Abasto, sino que detrás de ellos hay familias. Cuando estas personas ayudan, no sólo lo hacen a una persona, apoyan a familias y también posiblemente a naciones.

Agregó que en ocasiones las personas en tránsito son estigmatizadas. “No son ilegales. El simple hecho de no tener un documento no quiere decir que seas ilegal. A veces el mismo lenguaje nos separa de la realidad de que son personas, de que son incluso nuestros paisanos que buscan un futuro mejor. Desafortunadamente, a los venezolanos los relacionan con delincuentes. No toda la población venezolana es mala, muchos tenemos educación tanto profesional como de nivel medio superior y tristemente, la estigmatización de decir que un venezolano es un ladrón nos hace daño a todos. Puede que muchos estén metidos en el crimen; sin embargo, detrás del señalamiento no sólo marcas a uno, sino a miles. En la casa se ve lo contrario”.

Elder se refugió en la Casa del Migrante hace 10 meses y es uno de los que recopila los alimentos. Tiene 38 años y es venezolano. Manifestó que durante su estancia en el país trabajó en diferentes obras. No obstante, piensa retornar a Chile donde vive su familia. Hay dos tipos de personas, los buenos y los malos; desafortunadamente, estos últimos perjudican la imagen del venezolano, pero estamos los otros que somos productivos .