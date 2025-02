A

l parecer estamos de regreso y una vez más necesitamos recordar estas palabras tristemente vigentes (en sus varias versiones): primero vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista. Cuando vinieron por los sindicalistas, no dije nada porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie para hablar por mí . Martin Niemöller, pastor luterano alemán, 1946.

Un defensora de derechos de inmigrantes en Florida, algunos maestros en Nueva York y padres de familia en varias partes del país cuentan cómo ahora tienen que buscar la manera de contarle a los niños sobre las redadas, sobre qué hacer si se llevan a sus padres, pero también cómo evitar delatar a sus amigos si algún agente o policía les pregunta sobre si sus compañeros hablan otros idiomas. Las cosas están así: en Estados Unido hay que entrenar a los niños a no hablar si llegan las autoridades.

Al mismo tiempo, con aparente gusto, varios personajes que se consideran parte de la derecha triunfante han decidido jugar con el saludo hitleranio. Primero Elon Musk, el que sería una versión mediocre y estereotípica como el villano en una película de James Bond decidió ofrecer una expresión de amor (según él) al levantar su brazo de tal manera que muchos insistieron era un heil Hitler el día de la inauguración, a más recientemente con su rival Steve Bannon esta semana, con una sonrisa demasiado consciente, haciendo lo mismo –todos de repente están en la película Doctor Strangelove. Es curioso, ya que durante décadas la historia oficial incluía el autoelogio de que Estados Unidos derrotó a Hitler (siempre tratando de no mencionar el papel de la Unión Soviética) en la guerra buena .