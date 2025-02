Q

ué lástima: quien se cree emperador del mundo por obra y gracia del destino manifiesto dice no estar contento con México ni Canadá , porque bajo su muy imperial óptica sus otrora socios y “amigos (hoy, según él, firmes candidatos a convertirse en los estados número 51 y 52 de Estados Unidos) no han hecho lo que él ha ordenado. Y parece un cuento, pero no: Donald Trump cree tener derecho a decidir quién sí, quién no y en qué medida cumple sus instrucciones, cuando él no ha hecho nada más que amenazar y chantajear.

Lo que son las cosas: en semanas recientes el gobierno mexicano ha incautado cantidades récord de droga (4 toneladas de metanfetaminas, entre lo más reciente, más fentanilo y cocaína) y armas de uso exclusivo del ejército gringo que ingresan por contrabando, al tiempo que ha capturado a un buen número de narcotraficantes, mientras en los últimos seis años el gobierno canadiense ha desmantelado, en su territorio, cerca de 50 laboratorios de fentanilo, incluido uno de proporciones gigantescas en enero pasado, localizado en la Columbia Británica.

Pero, en este tenor, del gobierno estadunidense no se conoce una sola detención relevante de narcotraficantes (de hecho, los tiene que secuestrar en México, como a Ismael El Mayo Zambada, operativo del cual se ha negado a informar), megaincautación de drogas ni aseguramiento de armas de alto calibre ilegalmente destinadas a México, de tal suerte que si alguien ha incumplido los acuerdos es el propio Donald Trump, como si en su país todo fuera color de rosa. En cambio, el César neoyorquino ha sido muy aplicado a la hora de agredir, amenazar y chantajear a todo el mundo, mientras mantiene irresueltos los grandes problemas internos de su país (por ejemplo, anualmente mueren alrededor de 100 mil personas por sobredosis de estupefacientes). Tampoco, operativo alguno para aprehender a los responsables gubernamentales por la introducción masiva de droga, porque no llega a territorio gringo como por arte de magia.

Por ejemplo, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos advierte que la disponibilidad de fentanilo ilícito sigue aumentando vertiginosamente en el país y la afluencia de pastillas que lo contienen es particularmente alarmante . ¿y quién permite el ingreso y distribución de ese estupefaciente? Pero resulta que el gobierno estadunidense ni siquiera tiene una campaña antidrogas para combatir su consumo, de tal suerte que Trump se vio en la penosa necesidad de aceptar la oferta de la presidenta Sheinbaum para reproducir la que se lleva a cabo en México.

Sin embargo, Trump se da el lujo de decir que no está contento con sus vecinos sureño y norteño (obviamente descontentos e insatisfechos con el proceder del César), mientras él no ha movido un dedo para detener a los capos gringos –especialmente los dedicados a la venta de fentanilo– ni desmantelar la distribución de droga en su territorio. Ahora, habría que ver qué sucedería si un día desaparece el abasto de estupefacientes en una sociedad como la estadunidense, que se fuma hasta las cortinas.

Información del gabinete de seguridad del gobierno mexicano da cuenta de que en los últimos cuatro meses en territorio nacional fueron detenidas casi 12 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 124 toneladas de droga, incluyendo un millón 266 mil 750 pastillas de fentanilo; se incautaron 5 mil 692 armas de fuego, se desmantelaron 192 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, se destruyeron 154 plantíos de amapola en 16 hectáreas y 100 plantíos de mariguana en ocho hectáreas; desde octubre pasado, sólo la Secretaría de Marina, ha incautado cerca de 27 toneladas de cocaína en alta mar; y, ya en el exceso, se decomisaron seis kilogramos de fentanilo que pretendían enviarse por paquetería desde Acapulco a Nueva Jersey. Eso y mucho más.

Pero no está contento , sin observar el tiradero que tiene en casa.

El genocida Benjamin Netanyahu dice estar preparado para reanudar los combates intensos en cualquier momento en la franja de Gaza; terminaremos por completo los objetivos de la guerra . Es decir, se dice listo para continuar con el exterminio de palestinos e intensificar el expansionismo israelí, lo que da cuenta, por si alguien dudara, de que el supuesto alto el fuego decretado el pasado 19 de enero, con vigencia al 1º de marzo, sólo fue para refrescar tropas y rearmarse, siempre, desde luego, con el abastecimiento garantizado de Estados Unidos, cuyo mandatario ya decretó que los palestinos deben emigrar a Egipto y Jordania.

