e reclama un amigo: la columneta lleva ya varias, por no decir bastantes, semanas, refiriéndose a los millonarios del mundo, pero a los pobres, que somos muchos más, ni un lazo nos echas. ¿Puedes hacer algo para emparejar la balanza? En principio, no estoy de acuerdo porque donde hallamos ricos siempre encontraremos, y de manera desproporcionada, millares de pobres. Pero además siempre se han presentado de manera contrastada la diferencia que permite una mejor apreciación de las salvajes diferencias existentes. Vayan sólo unos cuantos ejemplos.

La redacción de este diario nos da a conocer: se considera multimillonaria a la persona que alcanza una fortuna superior a mil millones de dólares. Para el año 2023, en nuestro país 14 personas habían alcanzado ese privilegiado nivel, pero pródigos y generosos que somos los mexicanos, en este paraíso terrenal, nos bastaron unos años (eso sí, con sus noches), para ampliar el número de mexicanos convencidos de que la idea mi reino no es de este mundo sino del otro , ha sido tan sólo una humorada celestial. Ahora sí ya podemos estar tranquilos, pues los nuevos multimillonarios mexicanos aumentamos (aumen ¡¿que?!) en 57 por ciento y ya podemos presumir a todos los ilotas (escribí, ilotas) del planeta, nuestra inatacable riqueza. Si sumamos el patrimonio conjunto de estos ilustres 22 compas, el resultado alcanza la cantidad de 199 mil 100 millones de dólares que como ven, ya dividida entre todos, no es como para poner el grito en el cielo. De todas maneras, nada más como un simple trompo a la uña, echénse estas cifras difíciles de imaginar hasta sumando con palillos para los dientes: Carlos Slim, el hombre más rico no sólo de México sino también de América Latina y el Caribe, acumulaba hasta ayer a las 15:43 horas una fortuna de 76 mil 775 millones de dólares con 95 centavos.

En segundo lugar se encuentra German Larrea, líder del Grupo México dedicado fundamentalmente a la minería y con una fortuna calculada en 76 millones de dólares. El tercero de la trinca es Alejandro Bailleres, cuyo capital está valuado en 7 mil millones de dólares, también dedicado a la minería, pero además al comercio y los servicios financieros.

Podríamos agregar algunos datos de otras familias de tan acomodada posición económica, pero la columneta no quiere que ustedes piensen que está presumiéndoles con sus conocencias.

Las siguientes notas servirían para agregar otra característica más a las múltiples que, ya se dice, distinguen al mexicano: se trata de la morosidad. Veámoslas: nos platicaba Julio Gutiérrez que en 2024, según informes del Banco de México, la morosidad de los mexicanos con la banca batió récord al registrar como cartera vencida 87 mil 37 millones.

Esta cantidad contiene los adeudos que tienen más de 90 días de impago y los deudores, dada la precaria situación en que se encuentran, no pueden dar señales de vida los días de pago. La nota siguiente hace un desglose que nos permite observar lo que puede provocar un trocisco de plástico de 5x9 centímetros en los ingresos familiares.

En el renglón de las tarjetas de crédito el adeudo es de 17 mil 116 millones. Y en el de los créditos hipotecarios el saldo vencido es de 39 mil 963 millones de pesos.

Y una última pavorosa proyección, que nos brinda Jessika Becerra. Según las proyecciones actuales, 622 millones de personas. 7.3 por ciento de la población mundial, vivirán en pobreza extrema en 2030 . ¡Feliz inicio de semana!

