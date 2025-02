E

l Mayo Zambada dio a conocer una carta (la segunda) desde su prisión estadunidense tras el anuncio del presidente Trump de aplicar la pena de muerte a los mafiosos. Se aterrorizó y, por conducto de sus abogados, exige que el gobierno de México gestione su repatriación. El Mayo fue secuestrado por la banda rival Los Chapitos y entregado a las autoridades de Estados Unidos en una peliculesca operación de la que no fue informada el gobierno mexicano. Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, pues no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos , recuerda el capo en su carta entregada al consulado de México en Nueva York.

Algunos han interpretado las palabras de El Mayo como un intento de extorsión. ¿Está amagando con hacer revelaciones colapsantes. ¿Qué podría ser? 1) ¿Grandes personajes de la política y los negocios de Estados Unidos financian a los cárteles para la producción y exportación de drogas, incluyendo el fentanilo? Eso no sería novedad, se ha sospechado desde siempre. 2) ¿Políticos y funcionarios mexicanos están coludidos con los narcos? Eso ni comezón produce. Es por lo que Genaro García Luna se encuentra en la cárcel y hay otros casos notorios, cuestión de hurgar en ciertas visitas que recibía Salinas de Gortari en Los Pinos. 3) ¿Comerciantes estadunidenses financian y suministran armas y explosivos a los cárteles? Tampoco es nuevo, allá producen las armas y acá ponemos los muertos. 4) ¿Los narcos ejercen influencia en algunos grandes medios de comunicación y ‘patrocinan’ a comentócratas? El mencionado García Luna disfrutaba de la complicidad de una corte a su servicio.

En su larga carrera El Mayo supuestamente tuvo tratos con personajes del gobierno federal, gobernadores, legisladores, alcaldes, periodistas, jefes militares y empresarios de México, así como contactos con gente poderosa de Estados Unidos. ¿O quién mueve la droga y lava miles de millones de dólares del otro lado de la frontera? Sería saludable que diera a conocer sus nombres ¡con pruebas! Eso no colapsaría las relaciones de Estados Unidos y México, probablemente algunos ni siquiera serían sorpresa.