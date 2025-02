Aclaración del senador Ricardo Sheffield

E

scribo para puntualizar que en La Jornada, este 22 de febrero, se publicó información incorrecta en la nota titulada Morena busca una salida para no negar afiliación a Yunes Márquez , firmado por Andrea Becerril, y quiero aclararla de inmediato.

Es completamente falso que haya votado en contra de dos reformas constitucionales de Morena, como sugiere el texto. Mi participación en el Senado ha sido siempre coherente con los principios de mi partido y mi compromiso con México y Guanajuato. De hecho, en diciembre pasado voté a favor de la reforma al Infonavit, como se puede constatar con los registros oficiales. Sin embargo, el 13 de febrero me abstuve de votar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la iniciativa que, reitero, voté a favor.

Rechazo las insinuaciones erróneas que buscan distorsionar mi trabajo legislativo y aprovecho esta oportunidad para pedir que se rectifique la información conforme a mi derecho de réplica.

Difundir mentiras no sólo desinforma; también compromete la credibilidad del medio que las publica. Confío en que La Jornada actuará con responsabilidad periodística y otorgará el mismo espacio a esta aclaración que al artículo en cuestión.

Ricardo Sheffield Padilla, senador por Guanajuato

Respuesta de la reportera

El senador Ricardo Sheffield tiene razón cuando asegura que no votó en contra de dos reformas constitucionales. No obstante, en los hechos tampoco las avaló, porque no asistir a la sesión o abstenerse es también no aprobar.

El pasado 24 de octubre se retiró del Senado antes de que se votara la reforma sobre la supremacía de la Constitución y al día siguiente argumentó que un problema familiar lo obligó a salir repentinamente del recinto para viajar a Guanajuato, sin poder llamar a su suplente.

Por lo que se refiere a la reforma a la Ley del Infonavit, votada el pasado 13 de febrero, con los cambios que le hicieran en la colegisladora, se abstuvo y en un video posterior explicó que no votó a favor porque en la Cámara de Diputados se inventan que va a haber una empresa y esa empresa es la que va a construir las viviendas, eso es como una ocurrencia de algún diputado que piensa más en cómo ganar dinero que en cómo servir al pueblo .

En realidad desde la reforma constitucional se estableció la creación de la filial del Infonavit.

Así que no hubo ninguna intención de desinformar y menos de mentir en esa nota, centrada en la importancia para Morena del voto del ex panista Miguel Ángel Yunes.

Andrea Becerril

Por la salud del Papa

Hay una preocupación masiva acerca de la condición del Papa. Y no es extraño, porque hemos estado tan atentos a las decisiones que toma el mandatario de EU, que lo demás nos parece difuso.

No hay que omitir que frente a los actuales presidentes autoritarios y arbitrarios, la imagen del Papa, que muchas veces representaba la defensa por lo humano, comienza a colapsarse. Las ideas conservadoras se colocan en una posición incuestionable. Jorge Mario Bergoglio defendía a los desamparados y menospreciados del rechazo global, su pensamiento ha estado más cerca de una izquierda humanista. Pase lo que pase, jamás digamos adiós a los ideales que podrían hacer de este mundo un sitio mejor. Por ahora, con sinceridad la mejoría de Bergoglio.