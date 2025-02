Sé que tuvimos 100 mil millones (de dólares de ayuda de Estados Unidos), no voy a reconocer los 500 mil millones, no importa lo que digan. Ni siquiera estoy listo para abordar lo de los 100 mil millones, porque no debemos reconocer las subvenciones como deudas. La cuestión no es la cantidad, sino que no reconocemos que es una deuda , advirtió Zelensky en rueda de prensa transmitida por su oficina en su canal de YouTube.

Según sus palabras, la cifra de 500 mil millones de dólares apareció en la segunda versión del acuerdo sobre minerales ucranios, y dijo que le gustaría dialogar con Trump, por lo que declaró no estar dispuesto a firmar algo que pagarán 10 generaciones de ucranios .

A su vez, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, llamó al presidente ucranio a sentarse a la mesa de negociaciones para lograr la paz en Ucrania y recordó que la asociación económica con Washington resulta muy importante para Kiev.