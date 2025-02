Al concluir la sesión, todos salen al campo al iniciar su turno. En este sector de jitomates chiquitos llamados cherry, estaban trabajando unos 243 jornaleros; más tarde llegaran otros 300, nos informa uno de los supervisores estadunidenses. Las manos de uno de los jornaleros no dejan de moverse al pizcar los pequeños jitomates rojos al llenar una cubeta de medio metro de alto para después llevársela a los camiones que se estacionan entre las filas de las plantas, elevándola a las manos de otros compañero que registra la entrega –se les paga por cubeta– y los deposita en cajas. Ya no tienes que llevar cubeta con copete , señala Benitez, como uno de los logros del acuerdo.

No a la discriminación

En otros campos cercanos hay jitomates medianos y otros de bola , los más grandes. No cesa el movimiento del cuerpo en un tipo de baile con cada planta, algo multiplicado por cientos de otros más bajo un sol que empieza a acariciar con su calor. Bajo el acuerdo se establecen periodos de descanso obligatorio, dependiendo de las temperaturas. Si rebasa 38 grados, se suspende la jornada. Igual si llegan tormentas con rayos.

Durante la sesión de capacitación sobre el acuerdo estaban presentes un par de los administradores, un puertorriqueño y un hondureño. Ambos intercambian saludos cariñosos con los de la CIW. Pero esa relación no empezó de manera amistosa. Benitez, cuando llegamos a los campos, señaló la entrada de donde están las oficinas de la empresa, recordando que él y los demás de la CIW se manifestaban ahí exigiendo un diálogo enfrentados a una fila de policías para no dejarlos pasar. Miguel, el administrador hondureño, comentó que al inicio él pensaba que lo de la CIW olía a comunismo , y que se oponía a que la empresa firmara el acuerdo de Comida Justa. Pero Jon Esformes, uno de los dueños, decidió sentarse a escuchar a Benitez y otros líderes, y decidió firmar el pacto. Le comentó a Benitez: ganaste , pero éste le respondió: no, Jon, ganamos todos .

La Asociación de Cultivadores de Tomate de la Florida estaba en contra de cualquier acuerdo, y el dueño de Pacific renunció a la asociación poco antes de firmar. Pocas semanas después del primer acuerdo, se sumó la empresa más grande, y pronto la mayoría de la asociación –hoy día, 90 por ciento de los cultivadores– forma parte del Programa de Comida Justa.

Larga relación

Descubrimos que teníamos mucho en común , dice Miguel, y ahora esta relación ya cumple 14 años. Cuentan los administradores y la CIW que finalmente el acuerdo no sólo benefició a los trabajadores directamente, sino que mejoró el negocio de la empresa y su imagen; empezó a ser un lugar donde querían trabajar los jornaleros –los que llegan con visa temporal de trabajo son reclutados en México–, definieron normas para establecer un lugar digno de trabajo .

Al regreso a Immokalee –un pueblo con un mercado abierto estilo mexicano y con viviendas modestas, las más precarias suelen desaparecer con los huracanes– vamos con Benitez a las oficinas de la CIW, donde platicamos con otros líderes de esta organización, incluidos Greg Asbed, Gerardo Reyes y los equipos de apoyo acerca de los desafíos en el futuro, sobre la amenaza de Trump.

Mientras se preparan para la asamblea semanal de los trabajadores cada miércoles, no falta lo que se cosecha por ellos y otros jornaleros y se maneja por trabajadores de la industria alimenticia de este país, aquí transformado en comida mexicana, guatemalteca y haitiana, y acompañada con la música de Radio Conciencia. O sea, el CIW también cultiva cultura desde este rincón del sureste estadunidense(https://ciw-online.org/).