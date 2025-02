Juan Carlos G. Partida

Lunes 24 de febrero de 2025, p. a12

Guadalajara, Jal., Emocionado por el crecimiento que el futbol bandera ha tenido en México luego de ser aprobado como deporte olímpico para Los Ángeles 2028, el corredor de los Raiders de Las Vegas Alexander Mattison dice que tiene sentido que dicha modalidad fuera incluida primero que el futbol americano en la justa veraniega, porque el nivel en Estados Unidos armaría un equipo de ensueño en perjuicio de la competitividad del resto de países.

Es difícil jugar el futbol de contacto a ese nivel olímpico, y es mejor usar la simplicidad del futbol bandera primero. No sé si alguna vez se llegará al punto de popularidad del americano, pero es bueno ver el futbol en general representado en las Olimpiadas, pues hay mucho talento y los niños y jóvenes tienen la oportunidad de luchar por una medalla , dice Mattison, en entrevista con La Jornada.

Reconoce que el equipamiento de cada jugador para la práctica contribuye a que no sea tan popular fuera de Estados Unidos, y, sobre todo, por la logística necesaria: el tamaño de los campos, de los estadios, y la inversión, para llevarlo a modalidad olímpica.

No estoy seguro de que fuera (de Estados Unidos) esa inversión tenga mucho sentido: un campo especial con las medidas, pintarlo como debe ser... todo ello juega parte importante para que no sea un disciplina olímpica.

De visita en Jalisco, como representante de los Raiders de Las Vegas que este año patrocinan parte del torneo nacional 14U mixto que cada año organiza la NFL en México, Mattison se dice sorprendido de lo que sábado y domingo vio en las canchas del Colegio Subiré, sede del nacional, en Zapopan.

No me lo esperaba; es enorme, estoy muy contento de ser parte de esto, de estar aquí; no sabía que encontraría un nivel así con niños que juegan muy bien, con mucha química. Es increíble, seguro muchos tendrán un futuro brillante.

Luego, sonriente, Mattison disfrutó también con emoción cómo los representantes de Nuevo León se impusieron en un cerrado encuentro a Chiapas en la final del nacional mixto para menores de 14 años de futbol bandera, el cual reunió a 32 equipos representantes de cada entidad federativa.