Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Lunes 24 de febrero de 2025, p. a11

El año pasado, Rodrigo Pacheco Méndez debutó en el tenis profesional tras un exitoso paso por la categoría juvenil. La transición ha sido complicada para el yucateco de 19 años de edad quien, a partir de hoy, tendrá un reto mayúsculo cuando participe en el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis.

“Es una gran oportunidad enfrentar a los mejores del mundo y exigirme más. Me siento listo física y mentalmente para jugar ante los primeros 50 del ranking. La clasificación no miente, son mejores que yo, pero medirme ante ellos me hará sacar mi mejor versión”, comentó.

Pacheco es el único tenista mexicano en la modalidad de singles del torneo guerrerense que este año tendrá al deportista alemán Alexander Zverev como figura principal.

En primera ronda se medirá ante el australiano Aleksandar Vukic, con quien sostuvo el año pasado una batalla en el abierto de Los Cabos. Rodrigo ocupa el sitio 356 en la clasificación mundial de la ATP y recibió una invitación para jugar en el cuadro principal en Acapulco, mientras Vukic, de 28 años, es el singlista 66.

“A diferencia de mis dos participaciones anteriores, he mejorado mi servicio y seguridad en la cancha. Acapulco es uno de los torneos más exigentes de nivel ATP 500 y desde el primer partido voy a tener que dar mi cien por ciento. En ocasiones creo que sólo tengo el nivel para jugar torneos de nivel Challenger y me doy cuenta de que tengo mucho por mejorar si quiero destacar en la categoría.”

Además de Pacheco, también participarán en el Abierto los doblistas mexicanos Santiago González Torre, quien ingresó de manera directa, así como Miguel Ángel Reyes-Varela y Hans Hach quienes recibieron invitaciones para el cuadro principal.