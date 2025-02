La agresión en contra de los seguidores de Pumas quedó a la vista de los oficiales durante varios minutos. Los ocho detenidos, incluido el principal agresor, identificado en la base de datos de la Liga, así como en las imágenes difundidas en televisión y redes sociales, no podrán ingresar a un recinto de primera división al quedar bloqueado su respectivo Fan ID, según el protocolo de seguridad Estadio Seguro, que hace referencia a conductas y sanciones.

El club Universidad Nacional reprueba la violencia, nuestro estadio se ha caracterizado por ser un espacio familiar y de convivencia, por lo que nunca permitiremos este tipo de expresión , manifestó el cuadro representativo de la UNAM en sus cuentas oficiales.

Solicitaremos a la Liga el registro del Fan ID de los ocho aficionados que fueron remitidos al juzgado cívico . En aras de prohibirles el paso al estadio Universitario.

Muy cerca de ahí, en la parte alta donde se ubica la afición visitante, otro grupo de seguidores mezclados por los dos equipos intercambió empujones y agresiones verbales que movilizaron a los elementos de seguridad, ante el riesgo de más episodios violentos.

El propio entrenador de Pumas, Gustavo Lema, terminó expulsado al reclamar de forma airada la tarjeta roja que el silbante Fernando Hernández mostró al jugador peruano Piero Quispe.

Al bajar al túnel que conduce al vestidor, el argentino se sacudió los bolsillos del saco, como mostrando que en ellos no llevaba nada de valor mientras recibía la rechifla de miles de personas que exigieron su salida. En Guadalajara, las cosas no fueron distintas. En el sector ubicado detrás de la zona técnica, grupos de aficionados de Chivas fueron separados por la seguridad del estadio Akron al repartir insultos y manotazos al aire. Por el momento, las autoridades no dieron detalles sobre una posible sanción contra los involucrados.