De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 24 de febrero de 2025, p. 9

Cruz Azul sigue a velocidad de crucero en la Liga Mx. Cada vez más confiado en su juego y con un horario propicio para el viaje, el equipo que dirige el uruguayo Vicente Sánchez, ratificado por su directiva hasta el final del torneo, consiguió el cuarto triunfo de su ciclo en las últimas cinco fechas al imponerse 1-0 al Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

En un estado de confianza como el que tiene La Máquina, cualquier objetivo en casa parece menos difícil. Los Gallos intentaron oponer resistencia. Su mayor mérito, en un encuentro disparejo y en el que pocas veces llegaron al arco, fue mantener el cero en la primera parte. El castigo para su rival fue el silbido de miles de personas que se dieron cita en las gradas y pidieron un poco más de sus jugadores.

Luka Romero y Gabriel Fernández dejaron pronto su lugar al no marcar diferencia en el ataque. Lo mismo pasó con Lorenzo Faravelli, habitual armador de jugadas desde el centro del campo. Sánchez entendió con el tiempo que la solución a su falta de gol estaba en los elementos de banca, como Ángel Sepúlveda, quien convirtió el tanto de los tres puntos al minuto 76.