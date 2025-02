J

avier Milei asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023 y se definió como el primer presidente liberal libertario en la historia, ideario que, según él, significa respetar el proyecto de vida del prójimo tanto en lo económico como en lo privado. Cuando era una figura mediática previa a ser candidato presidencial extendía la explicación de su postura, sintetizada en que mientras no le jodas la vida a nadie, puedes comercializar con quien quieras y meterte en la cama con quien quieras .

Sin embargo, el proyecto de Milei ya como presidente no honra esas palabras. La explicación de sus decisiones en el poder no está en la forma en que el mandatario entiende al liberalismo, sino en cómo concibe las disputas políticas. Y ahí es donde el argentino, pese a definirse como un pionero libertario, no tiene nada de original.

Y es que una clave para comprender al presidente es su discurso cuando era candidato, donde interpeló a sectores frágiles (económica o emocionalmente), pero no para augurarles derechos sino para persuadirlos de que la salida a su situación es tornarse en depredadores. Asimismo, Milei recurrió a una fórmula que nunca se fue pese al fin de la guerra fría: el anticomunismo, que, como plantea Ernesto Bohoslavsky, más que una postura contra las ideas marxistas, es una forma de entender al conflicto político e imaginar al adversario.

En ese sentido, el anticomunismo de Milei (similar al antipopulismo, como señalan Ernesto Semán y Julio Aibar) no combate un contenido ideológico preciso, sino que agrega adversarios disímiles bajo un mismo rótulo peyorativo, donde caben desde instancias internacionales como la ONU hasta cuestiones básicas de educación sexual. Hasta ahí no hay nada nuevo: cosa parecida hacían diversas derechas latinoamericanas en el siglo XX. Lo importante hoy, continúa Bohoslavsky, estriba en cómo Milei logró el apoyo mayoritario de jóvenes y pobres, cuya vulnerabilidad acendró la pandemia de covid-19, y quienes vieron en empleados del sector público que mantuvieron sus sueldos en ese lapso a una parte de la casta privilegiada del Estado, por ejemplo.

Pero en vez de exigir esos derechos básicos para sí, los mileístas exigen que si algo no lo tengo yo, entonces que no lo tenga nadie . Cosa contraria al liberalismo clásico, que interpretó que para ejercer las libertades políticas básicas, era necesario un piso común de derechos.