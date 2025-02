Laura Poy Solano

De concretarse el compromiso del gobierno de Zacatecas de resolver la mayoría de nuestras demandas este fin de semana, es posible volver a las aulas el próximo martes , afirmó el profesor Filiberto Fraustro Orozco, secretario general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En entrevista con La Jornada, destacó que ayer se instaló una mesa de negociación, a fin de atender una demanda muy sentida de los docentes, en cuanto a su seguridad laboral, pues por protocolo, basta una sola queja de un padre de familia para separar a un docente de su plaza, sin investigación de por medio ni respeto a a la presunción de inocencia .

Luego de 10 días del inicio de un paro de labores, que se extendió no sólo a docentes de prescolar, primaria y secundaria, también educadores de telesecundaria, bachillerato y educación superior, explicó que el malestar de los maestros no es nuevo. Fueron muchas demandas y acuerdos incumplidos los que se fueron acumulando, y si bien el movimiento inició por una exigencia, aparentemente menor, como el pago de 2 mil 900 becas para hijos de profesores, fue el comienzo de un cúmulo de exigencias legítimas que no han sido atendidas .