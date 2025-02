Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 23 de febrero de 2025, p. 6

El juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, concedió una suspensión para que el ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, no sea entregado a autoridades de Estados Unidos, hasta en tanto no concluya el juicio de extradición en su contra que se inició desde 2022.

En una resolución dictada el pasado 23 de enero, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó la suspensión solicitada en contra de actos de la Presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades , luego de que la petición fue presentada un día después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos y anunciara nuevas medidas en contra de los integrantes de los cárteles de las drogas.