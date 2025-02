Ap, Afp, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 23 de febrero de 2025, p. 16

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó ayer durante su intervención en la cumbre ultraderechista de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que nadie ha visto nunca un esfuerzo radical como el de su administración para despedir a miles de empleados federales y reducir el tamaño del gobierno; además, se autoelogió por dominar Washington.

Durante su discurso, de más de una hora, frente a una multitud que parecía adorarlo, el magnate anticipó que el Partido Republicano, del cual es militante, formará una mayoría política nueva y duradera que impulsará la política estadunidense durante las próximas generaciones .

Los estafadores, mentirosos, tramposos, globalistas y burócratas del Estado profundo están siendo enviados a empacar. Los criminales extranjeros ilegales (sic) están siendo enviados a casa y estamos restaurando el gobierno del pueblo para el pueblo. Durante años, Washington estuvo controlado por un grupo siniestro de marxistas radicales de izquierda, belicistas con intereses especiales que drenaron nuestra riqueza, atacaron nuestras libertades, destruyeron nuestras fronteras y chuparon nuestro país hasta dejarlo seco , remarcó.

Nadie ha visto nunca cuatro semanas como las que tuvimos , afirmó Trump tras comparar el primer mes de su nueva administración con estar en racha –como una ronda de golf durante los primeros cuatro hoyos– que aseguró le da confianza para el quinto.

El mandatario republicano reiteró que implementaría políticas migratorias más duras, aunque esos esfuerzos se vieron eclipsados en gran medida por los despidos federales masivos de su administración, señaló Ap. Trump añadió que “ya nadie escucha ni cree al falso The New York Times ni al The Washington Post”.

En ese sentido, en una acción para impulsar su política antimigrante, el magnate anunció que el edificio en Washington que pertenecía a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) –cerrada por orden suya y cuyos trabajadores fueron despedidos–ahora lo ocuparán funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza.

Trump señaló que casi la totalidad de las entidades de Estados Unidos votaron por el Partido Republicano, y resaltó que ganaron el número más grande de sufragios afroestadunidenses e hispanoamericanos en la historia del partido. Sobre este último grupo, el mandatario comentó: amamos su energía y brillantez; los queremos en todas las ciudades y pueblos a lo largo de la frontera de Texas .