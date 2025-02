Jorge y Diana habían sido novios y desaparecieron el 22 de febrero de 2020; estaban en el bar Imperio, en el centro de Cancún. Ella fue al baño y cuando regresó vio que sujetos encapuchados jalaban a su ex pareja. Preguntó: ¿a dónde lo llevan?”. También a ella la desaparecieron. Antes de la marcha por las principales avenidas del centro de la ciudad, Lourdes Irasema relató la privación de la libertad de su hermano en la zona hotelera de Cancún y aunque tenían la ubicación de última conexión, las autoridades se negaron a buscarlo, por tratarse de una zona turística.

Recordó que prácticamente se quedaron solas en su familia, pues otro de sus hermanos se dio a la tarea de buscar al ausente, eso le costó la vida, fue ejecutado en una colonia irregular. Sostuvo que no hay día en que su madre no llore por su hijo, por lo que pidió a los narcos que le digan dónde está su hermano. Aclaró que ella no pertenece a ningún grupo delictivo, pero necesita saber su paradero para apaciguar la pena familiar.

Recriminaron a la gobernadora morenista Mara Lezama y al fiscal, Raciel López Salazar, la opacidad, impunidad y falta de compromiso en el cargo que asumieron.

En Jalisco, a petición de Guerreras Buscadoras de Chapala, 53 familias de personas desaparecidas se reunieron con personal de la fiscalía estatal, para conocer los avances de las carpetas de investigación. También, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de la fiscalía ofreció apoyo a las familias en el centro de acompañamiento sicosocial ante la desaparición de personas, espacio pionero a nivel nacional.