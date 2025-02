Señaló que la decisión de la CIDH es importante, porque aquí en México no vemos que las autoridades vayan a avanzar con la cancelación del PIM, ni tampoco en el esclarecimiento del homicidio de Samir, por eso le estamos apostado por el lado internacional .

Recordó que el pasado 13 de febrero, una semana antes de comenzar la Jornada Global de Justicia para Samir, los integrantes del frente acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, donde entregaron varios elementos de prueba y un mapa con fotos, nombres y cargos de la presunta red de narcopolítica que existe en Morelos.

La misma que ordenó el homicidio de Samir , entre quienes señalan como presuntos autores intelectuales a el ex gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo y al ex delegado del gobierno federal en esta entidad, Hugo Érick Flores –ambos actualmente diputados federales por Morena–, además del ex fiscal Uriel Carmona Gándara; también aseguran que los responsables materiales fueron miembros de una célula criminal que opera en Morelos.

El pasado jueves, durante los actos religiosos, cívicos y de protesta que se efectuaron en Amilcingo, municipio de Temoac, donde vivió y murió Samir Flores, Juan Carlos recordó que una vez Blanco Bravo afirmó que Carmona Gándara sabía quién o quiénes mataron al activista, pero que tenía miedo de decirlo ; consideró que el ex mandatario debería ampliar esas declaraciones ante la FGR.

La investigación del crimen en un principio estuvo en la Fiscalía General del Estado, donde no hubo resultados; desde agosto de 2023 la atrajo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, pero tampoco ha avanzado, recalcó Flores Solís.