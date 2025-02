El año anterior a Uprising, el 13 de junio el músico tocó en Dortmund para la famosa serie de televisión musical alemana Rockpalast. Ese material restaurado también está en Uprising: Live! (Christian Wagner, Alemania Occidental, 1981, 115 minutos) con la mejor calidad posible, donde se observa a Bob Marley y a The Wailers en excelente forma tocando clásicos y nuevas canciones.

Las celebraciones por el 80 aniversario de Bob Marley arrancaron la primera semana de febrero –el mítico músico nació el 6 de febrero de 1945– con el concierto tributo Uprising, transmitido en vivo desde los estudios Tuff Gong de la familia en Kingston, Jamaica, y en el que participaron artistas jamaicanos nuevos y populares, varios de los cuales aparecieron en la película Bob Marley: One Love.

“Celebrar el cumpleaños 80 de papá bajo el lema ‘Uprising’ es un momento especial para nuestra familia y los fans de todo el mundo. Este álbum representa gran parte de su espíritu, con canciones poderosas como Forever Loving Jah, Coming In From The Cold, Could You Be Loved y Redemption Song, que siguen inspirando a generaciones”, dijo Cedella Marley, directora ejecutiva de Bob Marley Group of Companies. Cada año honramos su legado de una manera que une a nuestra extensa familia, amigos y fans de todos los rincones del mundo , subrayó hace unos días.

Bob Marley, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, es conocido no sólo como el hombre que puso al reggae en el mapa mundial; en la actualidad, sigue siendo uno de los íconos más importantes e influyentes del siglo XX y su catálogo musical ha vendido millones de álbumes en todo el mundo.

La música y el mensaje –expresaba Marley– eran indisolubles y tenían como vehículo el reggae, que es la conciencia del pueblo uniéndose . Ahora su revolución de paz y amor continúa resonando en un mundo convulso y escuchándose entre las nuevas generaciones a escala global.

Las celebraciones por los 80 de Bob Marley, El General, continuarán a lo largo del año, recordando su obra y legado, así como su lucha por la justicia social y la igualdad.