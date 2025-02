▲ El director mexicano Ernesto Martínez Bucio posa con un visor como parte del reconocimiento a la Mejor Ópera Prima. El cineasta chino Huo Meng ganó el premio a Mejor Director por Living the Land. Foto Afp

Bajo el titulo de Dromer (en noruego) o Dreams (Sex Love) [Sueños (Amor sexual)], Noruega se llevó el máximo galardón, el Oso de Oro a Mejor Película en la edición 75 de la Berlinale. La historia gira alrededor de una adolescente cuyo objeto de amor y deseo es su profesora de arte. Cuando decide poner en papel las fantasías y anhelos del objeto amado y compartirlo con su abuela y su madre con quien convive, se revelan no sólo sus dotes literarios que se concretan en una publicación de éxito, sino que también salen a la luz las propias carencias afectivas de la madre y la abuela, generando una confrontación generacional.

Los protagonistas principales son cinco niños de entre 8 y 14 años, todos ellos actores no profesionales.

La película, protagonizada por Ella Overbye, es la última parte de la trilogía de Johan Haugerud que explora la intimidad emocional y física.

El presidente del jurado y director estadunidense Todd Haynes alabó las impecables interpretaciones de la película y sus clarividentes observaciones sobre el deseo, así como la forma en que retrata el acto de escribir.

Haugerud declaró que obtener la distinción superaba sus sueños más descabellados y animó al público a escribir y leer más.

Premio del jurado

El Oso de Plata del Gran Jurado recayó en la película El rastro azul, del brasileño Gabriel Mascaro, una historia distópica sobre el envejecimiento ambientada en el Amazonas. El director chino Huo Meng fue reconocido como el mejor director por Living the Land, su largometraje sobre cuatro generaciones de agricultores, en tanto el Premio del jurado fue para El mensaje, del argentino Iván Fund.

Fund dijo que el premio serviría de contrapeso al desmantelamiento de la cultura que se está produciendo actualmente en Argentina.

Corren tiempos difíciles en Argentina, el cine está siendo atacado , dijo. Así que este pequeño oso con su peso es un contrapeso y demuestra que el cine seguirá viviendo y prosperando.

La australiana Rose Byrne obtuvo el Oso de Plata a mejor interpretación por la tensa reflexión sobre la maternidad If I Had Legs, I’d Kick You, mientras el mejor actor de reparto fue para el irlandés Andrew Scott por su papel en Blue Moon, del director Richard Linklater.

Con información de AFP