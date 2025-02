Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de febrero de 2025, p. a11

Una mañana de sábado en un parque en el norte de la Ciudad de México, el boxeador David Picasso firmaba autógrafos. Era difícil distinguir quién era la figura deportiva en ascenso y quién el aficionado que solicitaba una selfie; ambos se confundían por su aspecto juvenil tan similar, como si fueran compañeros de clase. Pero el peleador tiene 24 años, estudia neurociencias en la UNAM y como atleta está ante la posibilidad de afrontar el reto más peligroso de su carrera en el cuadrilátero.

Picasso es el clasificado núme-ro uno del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y por tanto un posible retador para el campeón indiscutido de peso supergallo, el japonés Naoya Inoue. La combinación parece muy arriesgada. Para algunos, el mexicano aún no tiene experiencia suficiente; el nipón, en cambio, acumula una estela de victo-rias apabullantes que le hacen merecer el apodo del Monstruo.

En semanas recientes creció la versión de un combate entre ellos, lo publicó la revista The Ring y el estatus del joven mexicano en el CMB lo hace claro candidato a retador oficial.

Sé que no soy favorito ante Inoue, pero me gusta llegar así, como el que menos posibilidades tiene , desafió el joven.

Ante Inoue estaría arriesgando todo, no sólo se trata de una pelea de boxeo; lo que suceda ahí repercutirá en mi futuro. Así que más que un combate lo veo como una prueba y es lo mejor que puede pasar en mi vida , agregó Picasso.

Si bien Picasso nació en Tepito –barrio cuya identidad está profundamente ligada al boxeo–, también es un peleador demasiado atípico. No tiene un aspecto temible, parece el alumno aplicado de la clase y su formación académi-ca se refleja en la manera cuidada que tiene para expresarse. Por eso eligió el camino de la racionalidad, el análisis y el control de las emociones para no ser presa de la inseguridad o el miedo en un deporte donde se valoran sobre todo la temeridad y el coraje.

Todas las posibilidades