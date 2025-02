Jennifer Hermoso sabe que su lucha contra los casos de abuso y acoso ha sido trascendental para despertar una conciencia de género en el deporte. La delantera española afirmó ayer que el veredicto de culpabilidad dictado contra Luis Rubiales, ex dirigente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), por besarla de manera no consensuada tras la final del Mundial Femenil 2023, establece un preceden-te importante para los derechos de las mujeres.

Sin embargo, Hermoso fue respaldada por sus compañeras de la selección, aficionados y activistas, por lo que interpuso una demanda en contra de Rubiales.

El mensaje que Jenni escribió ayer en redes sociales fue la primera declaración pública desde que un tribunal sentenció como culpable de agresión sexual al ex directivo.

No obstante, el juez absolvió a Rubiales así como al ex director de la selección varonil española, Albert Luque; el ex timonel del representativo femenil, Jorge Vilda; y el ex responsable de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, del delito de coacciones sobre Hermoso.

La Audiencia Nacional de España ordenó a Rubiales pagar más de 10 mil euros (10 mil 400 dólares) en multas y le prohibió acercarse a menos de 200 metros de Hermoso o comunicarse con ella durante un año. La pena es inferior a la solicitada por la Fiscalía, la cual reclamaba dos años y medio de cárcel.

Los representantes legales de Hermoso revelaron el viernes que la jugadora aceptó interponer una apelación en contra de la sentencia para conseguir una pena más acorde a la agresión que sufrió.