ntrevistar a Alejandro Negrín es siempre un gusto y un aprendizaje. Guapo, amable, inteligente, dinámico, me encanta verlo sentado en el sofá de la sala porque lo vi desempeñarse de delegado cultural en Washington y todos lo admiraban por su incansable entusiasmo. A Alejandro lo remito siempre a su querida hermana Edith, crítica literaria y maestra universitaria, integrante destacada de UC Mexicanistas, grupo que tanto ha calado en las instancias culturales estadunidenses, ya sean universidades o centros de arte, en los que también influye la incansable Sara Poot Herrera, quien no cesa de divulgar todo lo mexicano en las universidades californianas.

Cada vez que regresa a México de una de sus misiones, procuro platicar con el embajador Alejandro Negrín, porque es una fiesta escuchar lo que ha logrado hacer por México en los países en los que nos representa.

–Empecemos de adelante para atrás, Elena. Ahorita tengo tres años en Vietnam de embajador de México. Soy muy afortunado de serlo ahí, porque para los diplomáticos, Vietnam es uno de los países, creo yo, más extraordinarios y atractivos del sistema internacional de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Es bastante conocido que en el siglo XX, Vietnam, por un lado, era una colonia francesa, hasta 1954.

Luego de independizarse de Francia, Vietnam se dividió, y en el contexto de la guerra fría, Estados Unidos intervino masivamente en una guerra injusta. Finalmente, Vietnam vence a Estados Unidos en 1975; el país se reunificó y empezó la historia moderna de Vietnam, poco conocida en México.

–Sí, pero el astrofísico Guillermo Haro viajó allá y regresó muy conmovido por los esfuerzos de los vietnamitas y la presencia del notable Ho Chi Min, a quien consideró héroe.

–En 1986, Vietnam inició un periodo conocido como el Doi Moi, que significa renovación , el cual produjo el cambio del modelo económico. El país se abrió al libre comercio, a la inversión extranjera, e inició una etapa de crecimiento económico impresionante en las pasadas cuatro décadas de más de 7 por ciento anual, con un estado muy orientado a las infraestructuras y al combate de la pobreza. Vietnam es, probablemente, uno de los países más igualitarios del mundo y con menos índices de pobreza, con una visión muy incluyente del crecimiento humano y diferencias sociales cada vez menos marcadas, gracias a un modelo que combina inversión extranjera, inversión privada y participación del Estado en toda su infraestructura. El impulso a la economía digital hace un esfuerzo enorme en materia de educación. En Vietnam, prácticamente todo el país tiene acceso a la educación secundaria, y ahora mismo la mayor parte del país tiene acceso a Internet.

–En México somos muchos los que admiramos los progresos de Vietnam… Lo he visto mucho en el Poli…