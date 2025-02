Anaís Ruiz López

Domingo 23 de febrero de 2025, p. 3

Amelia guarda un secreto. Intrigada, ve a los niños que se acercan a platicar bajo un enorme naranjo. Desde la ventana observa, mientras se arma de valor para expresar lo que siente. Este es el punto de partida del libro El árbol de los secretos, editado por El Naranjo, escrito por Vanessa Miklos (Estados Unidos, 1973) e ilustrado por ca_teter.

Normalmente, se me ocurre una imagen, y hace unos años en lo primero que pensé fue en un árbol, ya que siempre ha sido parte de muchas culturas y de la cosmología. En general, tiene muchos simbolismos, desde el paraíso, el valor, la resistencia, la unión entre el consciente y el inconsciente... varias cosas. Además de que es una figura protectora: cuando hay mucho Sol o llueve, resguarda. Las naranjas, por otro lado, son como sentimientos: pueden ser dulces o ácidos , explicó la autora en entrevista con La Jornada.

“Ahí empezó el libro, y se desarrolló desde la necesidad de hablar de los niños y de aportar una figura que escuche y proteja. Es importante que sepan que alguien está presente para escuchar cualquier cosa que los atormente o que sea una sombra en su vida.

La idea original era el abuso, pero no puede ser una referencia directa. Entonces, pensamos en los recuerdos dulces, esos secretos lindos, como la fiesta sorpresa o un regalo, y en la parte negativa, todo tipo de cosas que a los niños les suceden, como el acoso, las peleas en la escuela o reprobar un examen, eso que no se atreven y temen expresar.

Incluso, Miklos preguntó a una sicóloga cómo transmitir que un niño sufrió abuso sin ponerlo de manera explícita. “Dijo que si el pequeño no ha vivido estas cosas, y lee el libro, no lo va a notar, pero que si lo molestan en la escuela, se siente solo o rechazado, o vivió algún tipo de abuso, se va a identificar; eso buscábamos y se logró.

Siempre uso prosa poética, que habla mucho a través de los recursos literarios, como la metáfora, la personificación. Para mí, son lenguajes que los niños identifican fácilmente, porque son emocionales y sensoriales. Si tú dices a un niño lo que significa tener arena en los ojos, sabe de qué hablas. Así lo pensé cuando me refiero a un elefante, porque todo mundo se puede imaginar cargar el peso de un elefante en la espalda, aplasta, como cuando tenemos un secreto que nos duele , relató.