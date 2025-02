Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 23 de febrero de 2025, p. 24

Residentes de la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, iniciaron la recolección de firmas contra la instalación de parquímetros, ya que no resuelve problemas de movilidad, al contrario, contribuye con una presión económica al tener que pagar 3 mil 120 pesos mensuales por un vehículo, en lo que definieron la privatización de las calles , así como un estrés que no necesitamos en las actividades diarias al estar pendiente de que no termine el tiempo de la alcancía.

La presidenta de la Asociación de Residentes y Propietarios de la colonia Irrigación, Atziri Carranza López, leyó el manifiesto de rechazo en el que señaló que la alcaldía utiliza la instalación de parquímetros como solución al problema de estacionamiento por la nueva sede de la embajada de Estados Unidos, la demanda de lugares de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como corporativos y oficinas de la zona.