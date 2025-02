M

éxico enfrenta un momento decisivo en su historia económica. En las pasadas tres décadas, su relación con Estados Unidos ha estado marcada por una dependencia que ha perpetuado una dinámica de subordinación y vulnerabilidad. Este modelo, basado en la cercanía geográfica y la mano de obra barata, ha convertido al país en una plataforma de ensamble para empresas trasnacionales, pero no ha logrado generar un desarrollo económico integral ni mejorar significativamente el bienestar de la población. Hoy, ante un escenario global incierto y con un gobierno en Estados Unidos que podría imponer condiciones más restrictivas, es urgente explorar alternativas que conduzcan a un futuro más soberano, innovador y próspero.

La dependencia comercial de México ante Estados Unidos es alarmante: más de 80 por ciento de las exportaciones se dirigen a ese país, lo que refleja una preocupante falta de diversificación y vulnerabilidad estructural. La fragilidad quedóen evidencia durante la administración de Trump,cuando Washington utilizó su peso económico como herramienta de presión, forzando a México a ceder en temas claves. La renegociación del TLCAN, que dio lugar al T-MEC, no resolvió los problemas de fondo, sino que los acentuó. Hoy, la historia parece repetirse: Trump vuelve a imponer condiciones inalcanzables, mientras la permanencia en el T-MEC no ha generado beneficios económicos significativos. El crecimiento sigue siendo modesto (1.5 por ciento en 2024), muy por debajo del 3.5 por ciento alcanzado por Brasil, que no cuenta con un tratado comercial similar. Esta comparación subraya la urgencia de replantear la estrategia de desarrollo y reducir la dependencia de un solo mercado.

El T-MEC ha consolidado un modelo de dependencia y subordinación que beneficia principalmente a las empresas extranjeras, las cuales aprovechan la mano de obra barata y la cercanía con Estados Unidos sin contribuir al desarrollo tecnológico ni industrial del país. Aunque las exportaciones han crecido, el ingreso per cápita apenas ha aumentado 0.63 por ciento anual en tres décadas, lo cual refleja un estancamiento en la calidad de vida de los mexicanos. Mientras países como Corea del Sur, China y Taiwán utilizaron la manufactura de trampolín para desarrollar tecnología propia y diversificar sus economías, México sigue atrapado en la fase más básica de la cadena de valor. La falta de una estrategia industrial efectiva ha frenado la transición hacia una economía del conocimiento, perpetuando su posición marginal en el mundo.

La posible salida del T-MEC no debe verse co-mo un golpe económico de corto plazo, sino como punto de inflexión para replantear un modelo de desarrollo más autónomo y con visión estratégica.

El cambio de modelo económico que implicaría la salida del T-MEC debe entenderse como una estrategia para reducir la dependencia y subordinación ante Estados Unidos. La historia demuestra que los países que han consolidado su desarrollo no lo han hecho reaccionando a dificultades coyunturales, sino mediante una política industrial deliberada y sostenida. Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China y Vietnam, implementaron industrializaciones dirigidas por el Estado que les permitieron no sólo impulsar su crecimiento económico, sino también disminuir su vulnerabilidad y fortalecer su soberanía.