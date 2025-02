Quienes asesinaron a Samir sabían también que él participaba de otros proyectos de educación y comunicación que se echaron a andar en Amilcingo, Morelos, territorio en el cual nació, al que defendió, y donde lo mataron por defender el territorio. Samir fue un organizador comunitario que promovió la articulación a lo interno de su comunidad, y entre su comunidad y otras comunidades de México y del mundo. Era querido y respetado porque enseñaba a luchar con el ejemplo. Era un nodo que lograba articular a personas, pueblos y organizaciones de diferentes partes del mundo. Samir supo construir autonomía en su pueblo y promoverla con el ejemplo en los lugares a donde su voz llegaba. A Samir lo mataron por no darse por vencido, porque después de que impusieron la construcción del gasoducto en 2014 en Amilcingo, no se quedó derrotado, al contrario, despertó de nuevo el pueblo de Amilcingo y construyó una autonomía, un oasis de rebeldía en el centro de la república , dicen sus compañeros de organización. Quienes lo asesinaron sabían bien esto, y quizá esa era parte de sus intencionalidades: desarticular un largo y complejo proceso organizativo. Al mismo tiempo enviaron un mensaje a quienes se organizan y defienden los territorios y la vida: su labor les puede causar la muerte.

Quienes matar a Samir y orde-naron el homicidio sabían que su crimen sería protegido por una amplia y sólida red de corrupción que todavía hoy, seis años después del asesinato, permanece impune. Una red que incluye a Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos, y a Uriel Carmona, ex fiscal de Morelos, ambos acusados también hoy de otros delitos, así como a miembros del gobier-no y la fiscalía federal que no hacen lo suficiente para que la verdad salga a la luz, para que se alcance la justica para Samir.

Pero lo que no sabían quienes mataron y quienes ordenaron asesinar a Samir es que su familia, sus compañeros y compañeras de lucha, y per-sonas en todo el mundo no lo dejarán en el olvido. Este febrero de 2025, más de 60 colectividades en todo el mundo se organizarán para recordar a Samir y para exigir justicia. En algunas partes del planeta, serán sembrados bustos de Samir Flores Soberanes, antimonumentos que, como tantos otros en México, nos recuerdan los crímenes que permanecen impunes, la guerra que no para, la justicia que no llega.

En el rostro y nombre de Samir se verán reflejadas también las exigencias de una parte de la sociedad que en el mundo alerta sobre las amenazas para la vida que implica el modo actual de producción. La exigencia de justicia para Samir es también la demanda de justicia por la muerte de los tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, ejecutados hace unos días en Oaxaca.

Quienes asesinaron a Samir, quienes ordenaron el homicidio y quienes hoy protegen con el manto de impunidad a autores materiales e intelectuales de ese crimen, no sabían que Samir había sembrado la semilla de la rebeldía y la organización en su pueblo y en tantos otros en los que nunca estuvo, pero a los que llegó su palabra, su ejemplo, su dignidad. Hoy, Samir florece.

*Sociólogo X: @RaulRomero_mx