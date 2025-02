Ahora, poco a poco, se van instituyendo estos espacios de cuidado, que son lo mínimo que se debe ofrecer, y se están comenzando a analizar cuestiones laborales que incluyen la maternidad tanto de investigadoras como alumnas .

Tengo una estudiante que decidió en la maestría tener a su hijo, y ahí va. Le está costando trabajo, porque es doble, triple carga. Y todo esto, considero, que es lo que hace que aún ahora seamos menos mujeres en las disciplinas científicas que los hombres .

Fuentes Carrera, quien encabeza las acciones de promoción de la inclusión de niñas y mujeres en la ciencia en la ESFM, y quien antes de decidirse por una carrera científica pensó en tener una banda de rock o ser cineasta, destaca que vivimos un momento central para incentivar a más adolescentes y jóvenes a estudiar carreras de campos científicos.

No podemos olvidar que nuestra actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es física y es una mujer científica. Así que cuando en casa se les diga para qué quieres estudiar ciencias como física, matemáticas o astrofísica, ya pueden responder: bueno, puedo ser presidenta .

Denunciar abusos

Reconoce que el acoso y los obstáculos para que las mujeres ingresen en las mismas carreras científicas que los hombres aún subsisten. “Normalizamos muchos de estos comentarios, como: ‘es que es una carrera muy difícil’, o lo peor, que te digan: ‘para qué estudias eso, si ni lo vas a acabar’. Me parece terrible que alguien pueda hacer ese señalamiento a cualquier persona, y más si es una joven”.

–¿Qué hacer ante actos de acoso o comentarios negativos contra alumnas o investigadoras?

–A las estudiantes, a las jóvenes, les digo que si hay un comentario, algo que les molesta, porque es muy difícil confrontar a un profesor, en la ESFM ya tenemos una red de género, que se dirijan a la red de género con una profesora y que lo denuncien, que no se queden en el silencio.

“Considero que también es importante que si eres estudiante hombre y ves estas cosas, tienes que decir eso no está bien , porque al final, en esta sociedad patriarcal a las mujeres nos va de la patada, pero a los hombres también, porque muchos tienen que pretender ser algo que no quieren ser. También hay ataques por que no se burlan, porque no repiten el insulto. Esto no le ayuda a nadie, y al afectar a nuestra sociedad, también se incide en muchas actividades, como la ciencia”.

–¿Hay mecanismos para erradicar estos comportamientos?

–Podemos ser más horizontales en los diálogos y en la toma de decisiones. Al final, lo que buscamos es la mejora de todas y de todos. Y aunque no tengamos hijos, todas tenemos nuestra capacidad de maternar, y eso nos vuelve solidarias. Es esa capacidad de querernos entre nosotras y que es innata al hecho de ser mujer.