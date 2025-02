E

l logotipo de Hecho en México fue diseñado por Omar Arroyo Arriaga unos años antes de que fuera utilizado por la Secretaría de Comercio en 1978. Arroyo había sido uno de los primeros estudiantes de la escuela de diseño de la Universidad Iberoamericana dirigida por el escultor Mathias Goeritz, el pintor Manuel Felguérez, la fotógrafa Kati Horna, el ceramista Jorge Wilmont y el tapicero Pedro Preux. En 1965 Arroyo había diseñado un arado mecánico para adaptarlo a una bomba de riego, de acuerdo con la atención que la Bauhaus –de donde provenía Kati Horna– le daba al arte en la vida cotidiana. Entre 1966 y 1971, Arroyo residió en Chicago para estudiar diseño en el Instituto Tecnológico, en lo que quedó de la Nueva Bauhaus fundada por László Moholy-Nagy al salir huyendo de los nazis, y en Ulm, Alemania, en el Instituto de Planificación del Ambiente. Esta última se cerró en 1968 y se quiso comparar su lenta agonía con el cierre de la Bauhaus de 1933 por la Gestapo, pero en este caso, aunque la derecha acusaba a la escuela de ser comunista , la falta de financiamiento fue la que decidió todo: desde su reapertura hasta su desaparición en 1971 para que los alumnos no se quedaran sin diplomas hasta la reorganización en proyectos, en vez de semestres, por la falta de maestros.

Omar Arroyo Arriaga regresó a México en 1971 y fue contratado por el centro de diseño del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, con Luis Echeverría. Ahí diseñó el logo que acompañaría a las mercancías de origen mexicano: la cabeza de un águila con una corona de plumas en el cuello. Pero esa águila que se inspiró en los sellos prehispánicos y que está basada en su representación en el Códice Borgia, señala una historia, como casi todo lo mexicano, entre opresión y emancipación.

En Dos águilas y un sol, Miguel Ángel González Block hace la historia de la guerra entre estas dos águilas: la originaria, que es una Iztaccuauhtli, también llamada Caracara, y la imposición del águila real romana, que pasó a los Habsburgo de Europa y que encabezó la invasión al continente americano. La originaria representa la cosmovisión solar de los pueblos; de hecho, en la del Códice Borgia está atenazando con una de sus patas a la Vía Láctea. Es el águila que le lleva las ofrendas de los humanos al Sol y que funciona como mediador entre el cielo y la tierra, entre los bienes terrenales y los estelares. Por su parte, el águila imperial europea representa al monarca que lo ve todo desde las alturas. Entre ambas aves se da una guerra simbólica para definir la nacionalidad mexicana, entre su origen sideral y su sometimiento a los monarcas europeos. Ya como símbolo de la nación, es una creación artística tanto como política: Morelos la había hecho el símbolo nacional en 1812, sin la serpiente; Carranza en 1916 la puso de perfil y mirando a la izquierda y la mandó imprimir en la carátula de la Constitución de 1917. La que vemos hoy es una combinación entre la que mandaron diseñar Díaz Ordaz y, luego, Echeverría dentro de un círculo estilizado.