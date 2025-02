En el grupo de Morena, la mayoría de sus 67 integrantes tiene claro que no pueden prescindir del controvertido legislador que llegó como panista a la actual legislatura iniciada el 1º de septiembre del año pasado, quien les dio a los guindas el voto requerido para aprobar el 11 de ese mes la emblemática reforma judicial.

Meses después se pasó a Morena la entonces priísta Cynthia López Castro y el número aumentó a 87, aunque no es suficiente, dado que si algún senador tiene algún contratiempo o se enferma y su suplente no llegara a tiempo a la sesión, como ha ocurrido, se corre el riesgo de no lograr la mayoría calificada.

Aunado a ello, el senador guanajuatense Ricardo Sheffield ha votado contra dos reformas constitucionales, la más reciente la modificación a la Ley del Infonavit y al interior de la bancada guinda se habla de que negocia ya su incorporación a otra fuerza política.

Ante ello, la mayoría de los legisladores de la 4T consideran que se debe buscar una salida a fin de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no niegue la afiliación de Yunes a ese partido. La senadora Guadalupe Chavira consideró que una opción es que se le considere adherente y ya después de un tiempo, militante.