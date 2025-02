Sheinbaum Pardo fue enfática al subrayar que si bien su gobierno colabora con el de Donald Trump en el combate al narcotráfico, no permitirá injerencias en el territorio nacional bajo este pretexto y que ese es el sentido de las iniciativas de reforma constitucionales que envió al Congreso.

Ellos pueden nombrarlos como quieran, pero que esto no sea un pretexto para la intervención en México , afirmó en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, donde agregó: Estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido .

La iniciativa para incluir el delito de terrorismo en la Constitución no tiene dedicatoria a los cárteles , sino que busca que no haya espacio para que con la declaratoria que designa a seis grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, el gobierno de Estados Unidos pretenda intervenir en México, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A pregunta sobre la felicitación que le hizo el jueves la embajada de Estados Unidos en México por los golpes al crimen organizado, señaló: “Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento del pueblo de México, del trabajo que hacemos. Si aparte hay reconocimiento de Estados Unidos, pues… Pero lo que hacemos es por convicción y por decisión”.

La mandataria afirmó que la oposición no tiene autoridad moral para señalar a los gobiernos de la 4T de tener vínculos con grupos delincuenciales cuando el presidente del PAN es el líder del cártel inmobiliario, ¡con qué autoridad moral!

A los opositores les cuestionó por qué no hablan de (Genaro) García Luna , ex secretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico en Estados Unidos. “Ya se les olvidó la falsa guerra contra el narco, en el sentido de que se aliaron con un grupo criminal, que es por lo que está acusado (el ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón)”, indicó.

Subrayó que al movimiento de la 4T lo mantiene fuerte la defensa de los derechos y los intereses del pueblo de México y de la nación. Por más que sigan, su campaña (de la oposición) no va a proceder .

Agregó que enero fue el mes con menos homicidios desde hace ocho años, por la atención a las causas y el avance en el combate a la impunidad.

Consultada sobre un supuesto intento de captura de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, afirmó no tener información al respecto.