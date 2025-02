Asimismo, el movimiento familiar dijo estar horrorizado por lo acontecido con el cuerpo de Shiri y que este no se haya devuelto de acuerdo con lo previsto, porque cada minuto que pasa es una sentencia de muerte para los que siguen vivos y una amenaza para nuestra capacidad de traer de vuelta a los caídos para darles un entierro digno , según el medio Deutsche Welle.

En tanto, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos instó a Israel y a la comunidad internacional a actuar con sensatez y urgencia ante las amenazas de venganza y un duro castigo vertidas por el primer ministro Benjamin Netanyahu al constatar que uno de los cuerpos entregados por el movimiento islamista no era el de Shiri Bibas, en momentos que la familia Bibas acusó al premier de no proteger y rescatar con vida a sus seres queridos.

Ap, Europa Press, The Independent y Afp

No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio. Primer ministro Benjamin Netanyahu, no hemos recibido ninguna disculpa suya en este doloroso momento , manifestó Ofri Bibas en un comunciado, informó el medio noticioso alemán.

El premier describió que la devolución ) como una violación cruel y maliciosa del acuerdo de alto el fuego y prometió venganza contra Hamas.

En tanto, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, indicó en un comunicado que según los hallazgos de los forenses y las informaciones de inteligencia sobre el caso los menores de edad Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas .

Fue un error: grupo islamita

Hamas, rechazó las amenazas de Netanyahu y pidió la devolución del cadáver que Israel asegura que es de una mujer gazatí; asimismo aseveró que llevará a cabo una revisión exhaustiva de la información relativa a dichos restos y añadió que la confusión pudo producirse debido a los bombardeos israelíes en la zona donde se encontraban los rehenes.