Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 22 de febrero de 2025, p. 18

Kiev. Estados Unidos aumentó ayer la presión sobre el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, en aras de que firme un acuerdo que implica la entrega de 50 por ciento de sus recursos minerales estratégicos a Washington, en compensación por 500 mil millones de dólares, que asegura entregó la administración Biden a Kiev en armas.

Un alto cargo ucranio indicó que Kiev y Washington continúan con las negociaciones rumbo a un pacto en temas mineros por lo que hay un intercambio constante de proyectos y esperamos una respuesta estadunidense, aseguró la fuente a la agencia informativa Afp bajo condición de anonimato.

En tanto, el asesor estadunidense de seguridad nacional, Mike Waltz, afirmó que Zelensky firmará a muy corto plazo un convenio, y eso es bueno para Ucrania ; mientras, el enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, declaró que mantuvo una reunión positiva con el valiente mandatario en Kiev.

El magnate afirmó, en una entrevista con Fox Radio, que no considera esencial que su homólogo ucranio esté presente en las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, porque ha estado allí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos . Antes, Trump declaró que en Kiev no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que continúe .