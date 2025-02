Afp

Sábado 22 de febrero de 2025, p. 17

Washington. Steve Bannon, ex consejero del presidente estadunidense Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021), realizó un saludo alusivo a la ideología nazi durante su intervención en Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), al igual que lo hizo el magnate tecnológico Elon Musk el pasado 21 de enero, en la toma de posesión del republicano.

La única forma de que ganen es que nosotros retrocedamos y no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar. ¡Luchen! ¡luchen! ¡luchen! , exclamó Bannon, estandarte del populismo de ultraderecha, antes de extender el brazo derecho hacia delante con la palma de la mano hacia abajo, lo que fue interpretado por algunos como un saludo similar a los que hacían Adolfo Hitler y otros fascistas europeos en el siglo XX.

En repuesta a ese gesto, Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, cercano a la diputada ultraconservadora Marine Le Pen, canceló el discurso que tenía programado y abandonó la convención.

